مؤرخ إسرائيلي: تدمير حماس هدف غير واقعي وكلام نتنياهو لا يمكن تصديقه (فيديو)

قال المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي آفي شلايم إن مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أصبحت قريبة من القضاء كليا على حركة حماس “ليست صحيحة”، وإن هذا الكلام “لا يمكن تصديقه”.

وأضاف شلايم في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر يوم الثلاثاء “تدمير حماس أمر غير واقعي، ولا يمكن تحقيقه تحت أي ظرف”.

وتابع “حماس ليست جناحا عسكريا فقط، وإنما حركة سياسية وجزء من النسيج المجتمعي الفلسطيني”.

وأكد المؤرخ الإسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية فكرة، وحماس جزء من هذه الفكرة وطليعتها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن جيش الاحتلال “يمكنه أن يقتل أفرادا من المقاومة لكن لا يمكنه قتل فكرة المقاومة”.

وكشف شلايم أن نتنياهو يُسوّق منذ مدة لفكرة القضاء على المقاومة بهدف الاستمرار في الحرب وبقائه في المشهد السياسي، رغم تراجع الدعم من فئات عريضة من الإسرائيليين.

وعلى صعيد آخر، أوضح المؤرخ الإسرائيلي أن انتفاضة الطلاب الأمريكيين في جامعات كولومبيا وميريلاند وييل ليست معزولة عما يشهده المجتمع، مضيفا “الجمهور الأمريكي بات أكثر غضبا من سياسة الرئيس بايدن ودعمه الأعمى لإسرائيل رغم الدمار والخرب الذي حل بقطاع غزة”.

وقال “مظاهرات الطلاب كشفت الوجه الحقيقي للسياسة التي يعتمدها الجمهوريون المتطرفون في دعمهم لسياسة نتنياهو”، مشيرا إلى أنه قلما يجري تناول المأساة الفلسطينية في الكونغرس.

ووفق الإحصاءات، فإن إسرائيل تقتل يوميا 79 طفلا و50 امرأة، وهو معدل يُعَد الأعلى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وفي سياق الحروب المعاصرة.