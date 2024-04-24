مؤرخ إسرائيلي: تدمير حماس هدف غير واقعي وكلام نتنياهو لا يمكن تصديقه (فيديو)

قال المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي آفي شلايم إن مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل أصبحت قريبة من القضاء كليا على حركة حماس “ليست صحيحة وأن هذا الكلام لا يمكن تصديقه”.

وأضاف شلايم في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر مساء الثلاثاء، أن ” تدمير حماس أمر غير واقعي ولا يمكن تحقيقه تحت أي ظرف”.

وتابع قائلا بأن حماس ليست جناحا عسكريا فقط وإنما حركة سياسية وجزء من النسيج المجتمعي الفلسطيني.

وشدد المؤرخ الإسرائيلي على أن أن المقاومة الفلسطينية فكرة وحماس جزء من هذه الفكرة وطليعتها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن جيش الاحتلال يمكنه أن يقتل أفرادا من المقاومة لكن لا يمكنه قتل فكرة المقاومة.

وكشف شلايم أن نتنياهو يُسوِّق منذ مدة لفكرة القضاء على المقاومة بدعوى الاستمرار في الحرب وبقائه في المشهد السياسي الإسرائيلي بالرغم من تراجع الدعم من قبل فئات عريضة من الإسرائيليين.

وعلى صعيد آخر، أوضح المؤرخ الإسرائيلي أن انتفاضة الطلاب الأمريكيين في جامعة كولومبيا وميريلاند وييل ليست معزولة عما يشهده المجتمع، مضيفا أن “الجمهور الأمريكي بات أكثر غضبا من سياسة الرئيس بايدن ودعمه الأعمى لإسرائيل رغم الدمار والخرب الي حل بقطاع غزة”.

وقال إن مظاهرات الطلاب كشفت الوجه الحقيقي للسياسة التي يعتمدها الجمهوريون المتطرفون في دعمهم لسياسية نتنياهو، مشيرا إلى أنه قلما يتم تناول المأساة الفلسطينية في الكونغرس.

وحسب الأرقام والإحصائيات، فإن “إسرائيل” تقتل يوميا 79 طفلا و50 امرأة، وهي أرقام تعد الأعلى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وفي سياق الحروب المعاصرة.