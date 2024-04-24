مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل (فيديو)

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحماية من الشرطة الإسرائيلية بلغ 532 مستوطنا.

اقتحام بحماية الشرطة

وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، ذكرت الأوقاف الإسلامية في بيان أن 256 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، مع إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة في القدس.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن الاحتلال يقوم بالتضييق على المصلين، حيث انتشر أفراد من الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى لتأمين الحماية للمستوطنين الذين يزداد عددهم تدريجيا أثناء اقتحاماتهم.

التضييق على المصلين

وأمس الثلاثاء، اقتحم العشرات من المستوطنين، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، في أول أيام عيد الفصح اليهودي.

وتسود حالة من التوتر الشديد أنحاء البلدة القديمة في مدينة القدس، وسط دعوات جماعات يمينية إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي

من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أمام المصلين المسلمين، وقررت فتحه أمام المستوطنين بدءا من اليوم الأربعاء ولمدة يومين بحجة الأعياد اليهودية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة استنكر إغلاقه، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمته واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية، وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم، لتأمين احتفالات المستوطنين بعيد الفصح اليهودي في الحرم وساحاته.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال كثفت وجودها عند جميع المداخل المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، لتأمين وصول المستوطنين إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، كما أغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

يشار إلى أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين.