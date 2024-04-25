استشهاد فتى فلسطيني من جنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله (فيديو)

استشهد الفتى الفلسطيني، خالد رائد عروق (16 عاما) من مدينة جنين، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحامها فجر اليوم الخميس مدينة رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى خالد عروق عقب إصابته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، برصاصة في البطن، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي.

اقتحام المدينة بآليات عسكرية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتمركزت في حي رام الله التحتا، وأحياء أخرى، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة، وداهمت أحد المنازل.

وقالت إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت.

يذكر أن والد الشهيد الطفل ضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية، ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الفتى الشهيد خالد عروق.

📹 متابعة صفا| استشهاد الفتى خالد عرقاوي من سكان مدينة رام الله متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال. pic.twitter.com/mXKhomMsED — وكالة صفا (@SafaPs) April 25, 2024

ومع حربه التي يشنها على غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ مما أدى إلى استشهاد نحو 489 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و900، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.

وخلّفت الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 112 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.