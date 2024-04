الأمن يفض بالقوة اعتصاما طلابيا في جامعة تكساس يطالب بوقف الحرب على غزة (شاهد)

اعتقلت الشرطة الأمريكية نحو 54 شخصا من جامعة تكساس في مدينة دالاس، التي نظم فيها طلاب متضامنون مع فلسطين، اعتصامًا على طول المدخل المؤدي إلى مكتب رئيس الجامعة، مساء الأربعاء.

وقال جورج لوب، المحامي لدى نقابة المحامين في أوستن، إنه جرى حبس المحتجين في سجن مقاطعة ترافيس، ولا يزال 12 منهم قيد الاعتقال حتى الآن.

من جانبه، قال رئيس جامعة تكساس، غاي هارتزل “جامعتنا لن تُحتلّ”، معلنًا أن “الاحتجاج المؤيد للفلسطينيين محظور”.

وقال رئيس الجامعة، إن المتظاهرين قالوا إنهم “سينتهكون القواعد المؤسسية”، وأضاف “‏أنا متحمس لمعرفة بالضبط ما هي القواعد التي توقعوا كسرها، ولماذا استلزم توقع كسر القواعد استجابة اليوم؟”.

وقمعت قوات الشرطة الأمريكية، اعتصاما لطلاب متضامنين مع فلسطين في جامعة تكساس مساء أمس، واعتقلت العديد منهم.

وبدأ نحو 200 طالب اعتصاما بعد ظهر الأربعاء في حرم أوستين بجامعة تكساس، للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

واعتقلت الشرطة في البداية 17 طالبا زعمت أنهم من منسقي الاعتصام، ثم وقعت مواجهات بين الطرفين، شاركت فيها عناصر من وحدات الخيالة.

واستمر الطلاب في الاعتصام في حديقة الجامعة رغم مطالبة الشرطة لهم بالتفرق، وازدادت أعدادهم مع مرور الوقت؛ مما دفع الشرطة إلى تطويق الطلاب واستخدام العنف واعتقال العديد منهم.

وفي 18 إبريل/نيسان الجاري، بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصامًا في حديقة الحرم الجامعي احتجاجًا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في شركات تدعم احتلال فلسطين والإبادة الجماعية في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية تكساس جريج كاسار إن الرد على المظاهرات السلمية بالأسلحة ومعدات مكافحة الشغب يؤدي إلى التصعيد والتوتر.

وأشار كاسار إلى أن “حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق دستورية”، مؤكدا أن الطلاب المحتجين لهم الحق في السلامة والعدالة.

