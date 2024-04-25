الأمن يفض بالقوة اعتصاما طلابيا في جامعة تكساس طالب بوقف الحرب على غزة (شاهد)

فضّت الشرطة الأمريكية بالقوة، اعتصاما طلابيا في جامعة تكساس للمطالبة بوقف الحرب في غزة.

ومساء الثلاثاء، نظم نحو 100 طالب متضامن مع فلسطين بجامعة تكساس في مدينة دالاس اعتصاما على طول المدخل المؤدي إلى مكتب رئيس الجامعة.

ومن جانبه قال عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية تكساس، جريج كاسار، إن الرد على المظاهرات السلمية بالأسلحة ومعدات مكافحة الشغب يؤدي إلى التصعيد والتوتر.

وأشار كاسار إلى أن “حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق دستورية”، مؤكدا أن الطلاب المحتجين لهم الحق في السلامة والعدالة.

It’s chaos now. DPS riot troopers forcefully dispersing protesters, making contact, at least one arrest pic.twitter.com/bQqRqWyzUO — Ryan Chandler (@RyanChandlerTV) April 24, 2024

وفي 18 إبريل/ نيسان الجاري، بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين والإبادة الجماعية في غزة، حيث تم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.