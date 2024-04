الأمن يفض بالقوة اعتصاما طلابيا في جامعة تكساس طالب بوقف الحرب على غزة (شاهد)

فضّت الشرطة الأمريكية بالقوة، اعتصاما طلابيا في جامعة تكساس للمطالبة بوقف الحرب في غزة.

ومساء الثلاثاء، نظم نحو 100 طالب متضامن مع فلسطين بجامعة تكساس في مدينة دالاس اعتصاما على طول المدخل المؤدي إلى مكتب رئيس الجامعة.

ومن جانبه قال عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية تكساس، جريج كاسار، إن الرد على المظاهرات السلمية بالأسلحة ومعدات مكافحة الشغب يؤدي إلى التصعيد والتوتر.

وأشار كاسار إلى أن “حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق دستورية”، مؤكدا أن الطلاب المحتجين لهم الحق في السلامة والعدالة.

It’s chaos now. DPS riot troopers forcefully dispersing protesters, making contact, at least one arrest pic.twitter.com/bQqRqWyzUO

— Ryan Chandler (@RyanChandlerTV) April 24, 2024