مناشدة أسرة رضيع فلسطيني مريض في حضانة المستشفى الإماراتي برفح (فيديو)

ناشدت أسرة طفل رضيع فلسطيني حديث الولادة السلطات المصرية والبلجيكية التدخل السريع لإنقاذ حياة الطفل من الموت المحقق بعد وضعه في حضانة داخل المستشفى الإماراتي في رفح جنوبي قطاع غزة.

ويحمل والد الطفل الرضيع الجنسية البلجيكية ويوجد خارج القطاع، وقالت أمه إن ابنها ولد منذ 25 يوما في إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ونظرا لغياب الكهرباء جراء الحرب واعتماد الأسرة على الخشب، أصيب الطفل بمرض عضال في الجهاز التنفسي ولم يعد يستطيع التنفس إلا بأجهزة التنفس في حضانات الأطفال.

وأضافت في لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر، “ابني يعاني طوال اليوم نوبات الكحة المستمرة، ولم يعد بإمكانه الرضاعة. ولذلك هو موجود بالمستشفى الإماراتي لتلقي العلاج رغم صعوب الحصول على الأدوية”.

وتابعت أنا مقيمة في المدرسة وابني في المستشفى وكل ساعتين آتي لزيارته وحينما تتعذر عليَّ زيارته، أبقى عند الباب إلى حين السماح لي بالدخول.

من جهته، قال جد الطفل الرضيع، “هذا هو الطفل البكر في الأسرة والده خارج قطاع غزة. وهو حامل للجنسية البلجيكية ولذلك نناشد السلطات البلجيكية التدخل لحماية ابننا من الموت المحقق، كما نطلب من السلطات المصرية السماح لنا بالخروج”.

وأضاف “نحن من سكان شمال غزة واضطررنا للنزوح نحو الجنوب لكن حياتنا كلها معرضة للخطر في أية لحظة. الحرب دمرت جميع أحلامنا والشعب كله ضحية وخاصة الأطفال”.