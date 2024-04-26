اعتقال رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري الأمريكية لمشاركتها في احتجاجات داعمة لغزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم بثه على موقع “إكس” لحظات اعتقال البروفيسورة نويل ماكافي رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري الأمريكية لمشاركتها في احتجاجات داعمة لفلسطين.

وظهرت نويل في الفيديو وهي مكبلة اليدين، ويمسك بها شرطي ملثم، وطلبت من أحد طلابها أن يخبر المسؤولة الإدارية بقسم الفلسفة باعتقالها.

WATCH: Among those arrested today were Noelle McAfee, Chair of the Philosophy Department at Emory University. I’ve asked for a comment from Emory on this arrest, no word yet. This video provided to us by an #Emory PHD student. You can hear him in this video. @ATLNewsFirst pic.twitter.com/86aJgb7NUX — Patrick Quinn (@PatrickQuinnTV) April 25, 2024

وتتمتع نويل بمكانة علمية مرموقة، حسب البيانات التي أوردتها جامعة إيموري عنها، إذ إنها علاوة على أنها أستاذة ورئيسة لقسم الفلسفة بالجامعة، تقوم بتدريس الطب النفسي وعلم السلوكيات، وهي مديرة برنامج دراسة التحليل النفسي بالجامعة. وقد نشرت أكثر من 80 مقالا علميا و5 كتب.

جاء اعتقال نويل بعد أن داهمت الشرطة حرم جامعة إيموري، الخميس، لتفض احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وشملت الاعتقالات طلابا وأساتذة بالجامعة وناشطين.

ونقل موقع “أتلانتا نيور” أن المحتجين طالبوا بسحب كل الاستثمارات في “نظام الفصل العنصري في إسرائيل”، والشركات المرتبطة به، وذلك في إطار حركة التضامن مع غزة.

وقال طالب في درجة الدكتوراه، تشرف عليه البروفيسورة نويل، لموقع “إتلانتا نيو” إن اعتقالها جعله يشعر بالحزن، ليس فقط لحال الجامعة ولكن للحالة التي عليها البلاد”، مضيفا “ما هذا بحق الجحيم.. هذه هي حرية التعبير”.

نصب خيمة في الجامعة

ونقلت وكالة رويترز عن جامعة إيموري أن الشرطة اعتقلت 28 شخصا في حرمها الجامعي بعد أن بدأ المتظاهرون نصب خيمة في محاولة لمحاكاة رمز الحراك الحالي بجامعة كولومبيا وغيرها.

وقالت شيريل إليوت نائبة رئيس جامعة إيموري للسلامة العامة في بيان “هدفنا الأساسي هو تطهير المنطقة من المخيم المثير للمشكلات مع محاسبة الأفراد أمام القانون”.

وأثار مكتب الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين في جورجيا، وهي الولاية التي تقع فيها جامعة إيموري، تساؤلات حول ما وصفه بأنه “استخدام واضح للقوة المفرطة” ضد أشخاص يمارسون حرية التعبير.

وأضاف “يجب اعتبار استخدام القوة ملاذا أخيرا فقط ويجب أن يكون متناسبا مع التهديد القائم”.

من جانبه، أعلن النائب العام لجورجيا، كريس كار، تأييده لما قامت به الجامعة من فض لمظاهرات في حرمها. وكتب على موقع إكس: “لا أحد لديه الحق القانوني في إغلاق جامعاتنا بالتخييم فيها، وإطلاق تهديدات معادية للسامية”.

كما أصدر حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب بيانا بعد فض المظاهرات قال فيه: “إن حرم الجامعة مخصص للتعلم، ولن يكون ملاذا آمنا لمن يروّجون للتطرف والإرهاب الذي يهدد سلامة طلابنا”.