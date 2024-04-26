الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة وكتائب شهداء الأقصى تشتبك معه بالأسلحة الرشاشة (فيديو)

اقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرقي نابلس وحاصر منزلا فيه، بعد أن دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز حوارة العسكري.

وكشفت كتائب شهداء الأقصى -كتيبة نابلس (الجناح العسكري السابق لحركة فتح) أنها خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال المقتحمة لقبر يوسف ومحيط مخيم بلاطة.

عاجل | قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس. pic.twitter.com/NRYQIqnqnU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 26, 2024

اقتحام وحصار

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرقي نابلس (شمالا) وحاصر منزلًا فيه، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز حوارة العسكري.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الجمعة، مدينة نابلس، وحاصرت منزلا في مخيم بلاطة شرقًا.

ونقلت عن مصادر محلية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وحاصرت منزلا فيه، وتلا ذلك اقتحام عدد من آليات الاحتلال لشرق المدينة؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، فجر اليوم الجمعة، لتأمين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لقبر يوسف.

عاجل | اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في شارع القدس بنابلس. pic.twitter.com/9Ugu0G0USi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 26, 2024

اشتباكات مسلحة

ومنذ فجر اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت بلدات بمحافظات جنين وقلقيلية وطولكرم (شمالا) وبلدات بمحافظتي بيت لحم والخليل (جنوبا).

واندلعت مواجهات شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة بين فلسطينيين وقوة من الجيش الإسرائيلي، خلال تأمينها اقتحام مستوطنين لمقام قبر يوسف، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

مصادر محلية: بدء انسحاب قوات الاحتلال من قبب يوسف والمنطقة الشرقية بنابلس. pic.twitter.com/hZvpD3cmt8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 26, 2024

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت فجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس، بأكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية جاءت من حاجز عورتا واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط قبر يوسف.

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال نشرت فرقًا راجلة في عدة أحياء في المدينة، واقتحمت -برفقة المستوطنين- قبر يوسف، وداهمت مبانيَ وعمارات ونشرت القناصة على أسطح المباني في المنطقة الشرقية للمدينة.

🔴 متابعة صفا: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة في شارع عمان شرق نابلس pic.twitter.com/AQVrCTHGgX — وكالة صفا (@SafaPs) April 26, 2024

معارك بالأسلحة الرشاشة والعبوات

من جانبها، كشفت كتائب شهداء الأقصى -نابلس، أنها خاضت فجر اليوم الجمعة، اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع قوات الاحتلال المقتحمة لقبر يوسف ومحيط مخيم بلاطة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى -طولكرم “ردًّا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا، بعون الله وقوته تمكن مقاتلونا في الوحدة الخاصة من استهداف مستوطنة “بيت حيفر” بالأسلحة الرشاشة، محققين اصابات مباشرة في منازل المستوطنين.

ومع استمرار حربه على غزة، يصعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ مما أدى إلى استشهاد 489 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و900، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.