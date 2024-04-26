الشرطة الألمانية تفض بالقوة اعتصاما لنشطاء داعمين لغزة في برلين (فيديو)

فضت الشرطة الألمانية بالقوة اعتصامًا لدعم قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المفروض عليه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبدأ الاعتصام بتنظيم من نشطاء ألمان وآخرين من منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من حصول النشطاء على ترخيص بالتظاهر لمدة أسبوعين، إلا أن الشرطة فضت الاعتصام من أمام البرلمان الألماني، واعتقلت عددًا من المشاركين فيه.

وقالت إحدى المشاركات في الاعتصام، إنهم قاموا بإغلاق الطريق من أجل إيصال رسالة للحكومة الألمانية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، وأكدت المتظاهرة أن الشرطة الألمانية تعاملت معهم بمنتهى العنف والقسوة، على الرغم من سلمية الاعتصام والمظاهرة.

من جانبه أكد متظاهر أخر أنه جاء للمشاركة من أجل دعم المعتصمين ضد العنف الذي تمارسه الشرطة بحقهم، رغم أنهم يتظاهرون بشكل سلمي دعما للفلسطينيين الذين يتعرضون للقتل في غزة على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية تدعم ذلك.