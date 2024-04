طلاب جامعة بنسلفانيا ينضمون إلى الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

انضم طلاب جامعة بنسلفانيا الأمريكية، إلى الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من نصف عام التي خلفت آلاف الضحايا ودمارا كبيرا في القطاع.

ومساء أمس الخميس، بدأ الطلاب في نصب خيام داخل الحرم الجامعي، تزامنًا مع مظاهرات طلابية في عدد من الجامعات الأمريكية.

ونصب الطلاب نحو 20 خيمة بحلول مساء أمس الخميس، ولم تسجل أي حالة اعتقال حتى ظهر اليوم الجمعة، بحسب موقع (دايلي بنسلفانيا) الإخباري.

وجاء المخيم عقب مسيرة بمدينة فيلادلفيا، التحم المشاركون فيها مع إضراب أعضاء هيئة التدريس في بنسلفانيا، بحسب ما ذكر الموقع.

ولا يزال التوتّر سائدا في الجامعات الأمريكيّة التي تشهد تظاهرات متزايدة ضدّ الحرب في قطاع غزّة، حيث أوقِف مئات الأشخاص في وقت تواجه فيه شرطة مكافحة الشغب طلّابًا غاضبين.

ومن لوس أنجليس إلى نيويورك مرورًا بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، تتّسع حركة الطلاب الأمريكيّين المؤيّدين للفلسطينيّين، حيث نُظّمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميًّا مثل هارفرد وييل وكولومبيا وبرينستن.

BREAKING: Students at the University of Pennsylvania have taken over the lawn at Branch Levy Park and launched an encampment. pic.twitter.com/DUs6kRUjOV

— BreakThrough News (@BTnewsroom) April 25, 2024