طلاب جامعة بنسلفانيا ينضمون إلى الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

انضم طلاب جامعة بنسلفانيا الأمريكية، إلى الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من نصف عام التي خلفت آلاف الضحايا ودمارا كبيرا في القطاع.

ومساء أمس الخميس، بدأ الطلاب في نصب خيام داخل الحرم الجامعي، تزامنًا مع مظاهرات طلابية في عدد من الجامعات الأمريكية.

ونصب الطلاب نحو 20 خيمة بحلول مساء أمس الخميس، ولم تسجل أي حالة اعتقال حتى ظهر اليوم الجمعة، بحسب موقع (دايلي بنسلفانيا) الإخباري.

وجاء المخيم عقب مسيرة بمدينة فيلادلفيا، التحم المشاركون فيها مع إضراب أعضاء هيئة التدريس في بنسلفانيا، بحسب ما ذكر الموقع.

تصاعد التوتر بين الطلاب والشرطة

ولا يزال التوتّر سائدا في الجامعات الأمريكيّة التي تشهد تظاهرات متزايدة ضدّ الحرب في قطاع غزّة، حيث أوقِف مئات الأشخاص في وقت تواجه فيه شرطة مكافحة الشغب طلّابًا غاضبين.

ومن لوس أنجليس إلى نيويورك مرورًا بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، تتّسع حركة الطلاب الأمريكيّين المؤيّدين للفلسطينيّين، حيث نُظّمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميًّا مثل هارفرد وييل وكولومبيا وبرينستن.

BREAKING: Students at the University of Pennsylvania have taken over the lawn at Branch Levy Park and launched an encampment. pic.twitter.com/DUs6kRUjOV — BreakThrough News (@BTnewsroom) April 25, 2024

خيام واعتصام.. مشهد متكرر

ومنذ أيّام، يتكرّر المشهد في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث ينصب طلاب خيامًا في جامعاتهم تنديدًا بالدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل والوضع الإنساني في غزّة، ثمّ تعمل الشرطة في أحيان كثيرة على فضّ الاعتصام وإزالة الخيام بناءً على طلب إدارة الجامعة.

ومساء الأربعاء، أوقِف أكثر من 100متظاهر قرب جامعة “إيمرسون كولدج” في بوسطن، وعلى بُعد آلاف الأميال، أوقف عناصر أمن يمتطون جيادًا، طلابًا في جامعة تكساس في مدينة أوستن.

طرد الطلاب

وفي هذا السياق، طردت الشرطة صباح أمس الخميس طلابًا من جامعة إيموري في أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة، وأقرّت شرطة أتلانتا في بيان بأنّها استخدمت مواد “كيماويّة مزعجة”؛ وذلك لمواجهة “عنف” بعض المتظاهرين، بحسب تعبيرها.

ويشهد الحراك الجامعي رغم ذلك، توسّعًا، فقد أُنشئ في وقت باكر من صباح أمس الخميس مخيّم جديد في حرم جامعة جورج واشنطن في العاصمة، وكان من المقرّر تنظيم تظاهرة هناك.

وتُظهر مقاطع فيديو على مواقع التواصل، تمثالًا لجورج واشنطن أول رئيس أمريكي، وقد لُفّ بالعلم الفلسطيني حول جبهته، وعند أسفل التمثال، نصب المتظاهرون نحو 10 خيام.

“مروّعة ويجب أن تتوقف”

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد وصف الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية بأنها “مروّعة ويجب أن تتوقف”.

وتعليقًا على المظاهرات المؤيد لغزة والفلسطينيين التي تجتاح الجامعات الأمريكية وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الأربعاء الاحتجاجات بأنها “مروّعة” قائلا إنها “يجب أن تتوقف”.

وقال نتانياهو في بيان “ما يحدث في الجامعات الأمريكية أمر مروّع، فقد سيطرت جحافل معادية للسامية على جامعات رائدة” على حد وصفه.

واعتبر أن المتظاهرين “يطالبون بالقضاء على إسرائيل، ويهاجمون الطلاب اليهود، ويهاجمون أعضاء هيئة التدريس اليهود”، بحسب تعبيره. وقال “هذا يذكرنا بما كان يحدث في الجامعات الألمانية في الثلاثينيات”.