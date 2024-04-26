عائلات الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل بيني غانتس (فيديو)

تظاهر عشرات من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أمام منزل بيني غانتس، الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي.

وحمل الأهالي المحتجون الأعلام ولافتات تحمل صور بعض الأسرى، ونادوا بضرورة إبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى، وذلك في حراك مستمر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويلقي أهالي الأسرى، باللوم على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عدم إبرام صفقة تبادل للأسرى المحتجزين في غزة حتى الآن، ويتهمونه بعرقلة الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عنهم.

وقال أهالي الأسرى في وقت سابق إن “نتنياهو لا يترك لنا أي خيار، فهو يرفض الطروحات ويتشدد في المواقف، ويمنع طرحا إسرائيليا في المفاوضات، وهو العائق أمام التوصل إلى اتفاق مع حماس”.

مبادرة إسرائيلية جديدة

ومساء أمس الخميس كشفت وسائل إعلام عبرية، عن الخطوط العريضة لصفقة جديدة مقترحة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عُرضت على مجلس الحرب الإسرائيلي خلال اجتماعه، وتشمل وقف الحرب على قطاع غزة عدة أسابيع.

وقالت القناة الـ13 العبرية الخاصة “في ذروة عيد الفصح اليهودي -الذي بدأ الثلاثاء ويستمر أسبوعًا- اجتمع أعضاء مجلس الحرب الخميس ساعات طويلة للدفع نحو مبادرة جديدة لإطلاق سراح المختطفين”.

وأضافت “قدم فريق التفاوض الإسرائيلي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء في مجلس الحرب مخططًا جديدًا سيتم طرحه (على حماس) من قبل الوسطاء (مصر وقطر) ويتضمن قدرًا من المرونة من جانب إسرائيل”.

وبحسب القناة، تتضمن المبادرة الجديدة -التي لم يصدر إعلان رسمي عنها بعد- مطالبة إسرائيل (حماس) بالإفراج عن أكثر من 20 أسيرًا إسرائيليًّا لديها، تشمل المسنّين والنساء والمجندات والمرضى.

وقالت إن “هناك تفاهمًا على أنه ليس من المؤكد أن تشمل الصفقة 40 مختطفًا كما أرادت إسرائيل في الأسابيع الماضية”.