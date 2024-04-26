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على غرار الطلاب الأمريكيين.. وقفة احتجاجية بجامعة سيدني الأسترالية تندد بالإبادة في غزة (فيديو)

طلاب جامعة سيدني على خطى نظرائهم الأمريكيين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
مدة الفيديو 10 minutes 19 seconds
26/4/2024

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وقفة احتجاجية في جامعة سيدني في أستراليا تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف الارتباط بنظام الفصل العنصري في إسرائيل، وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بها.

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وندد المحتجون باقتحام الشرطة مقار الجامعات، واعتقال طلاب يشاركون في احتجاجات سلمية ضد الحرب، وأكدوا أنهم يتضامنون معهم.

وأدانت إحدى المتحدثات اعتقال ووقف مئات الطلبة في الجامعات الأمريكية بسبب مشاركتهم في مظاهرات مناصرة لغزة، واشارت إلى أن حركة الاحتجاج تتصاعد على الرغم من محاولات قمعها.

مخيم الاحتجاج في جامعة كولومبيا أصبح مصدر إلهام لجامعات عديدة
مخيم الاحتجاج في جامعة كولومبيا أصبح مصدر إلهام لجامعات عديدة (رويترز)

المطالبة بسحب الاستثمارات من إسرائيل

وتتصاعد المظاهرات المؤيدة لغزة، والتي بدأت في جامعة كولومبيا الأمريكية وامتدت إلى العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تدخلات الشرطة، والتهديدات بالاعتقال والإبعاد.

ومن أبرز ما يطالب به الطلبة المحتجون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسحب الاستثمارات الجامعية في الشركات التي تدعم إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع.

وأصبح الاعتصام الذي بدأه طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية في حديقة الحرم الجامعي مصدر إلهام للطلاب في جميع أنحاء العالم.

وبدأ آلاف الطلاب في العديد من البلدان، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أستراليا، ومن فرنسا إلى مصر، مظاهرات في جامعاتهم تضامناً مع فلسطين.

المصدر : تويتر