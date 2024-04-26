مقتل إسرائيلي بصواريخ حزب الله (فيديو)

أعلن حزب الله، اليوم الجمعة، عن تنفيذه عمليات عسكرية ضد مواقع للجيش الإسرائيلي وتمكنه من تدمير آليتين، في حين ذكر الجيش أنه شنّ غارات على قرى وبلدات جنوبي لبنان.

وقتل إسرائيلي، اليوم جراء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع على منطقة “جبل دوف” شمالي البلاد، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش “قُتل مواطن إسرائيلي جراء إطلاق حزب الله لصواريخ مضادة للدبابات على جبل دوف خلال ساعات فجر الجمعة”.

عمليات عسكرية قبالة الحدود

وكشف حزب الله، عن تمكنه من تدمير آليتين وتنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي، وقال إن مقاتليه أعدوا كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة قرب موقع “رويسات العلم” في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وقال “عند وصول القافلة إلى نقطة المكمن (مساء الخميس) تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية”، مشيرا إلى أن العملية أدت إلى تدمير آليتين، وقد “عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر”.

وأعلن حزب الله في بيان آخر “بعد رصد دقيقٍ ‏ومتابعة لتحركات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية حوالي الساعة 23:00 (20:00 بتوقيت غرينتش) مساء الخميس تمّ استهدافها من قبل الحزب بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر”.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن إسرائيل قصفت خلال ساعات الفجر أطراف بلدة شبعا وكفرشوبا وحلتا بأكثر من 150 قذيفة.

وأضافت الوكالة الرسمية، أنه سبق ذلك سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أدت إلى تدمير منزل في شبعا ومنزلين في كفرشوبا وأضرار في أكثر من 35 منزلا.

مقتل إسرائيلي

ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي بشأن بيانات حزب الله، لكن إذاعة الجيش، قالت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن إسرائيليًّا قُتل جراء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع على منطقة “جبل دوف”.

وقالت إذاعة الجيش “قُتل مواطن إسرائيلي جراء إطلاق حزب الله لصواريخ مضادة للدبابات على جبل دوف خلال ساعات فجر الجمعة”.

وأضافت “ردا على ذلك، هاجمت طائرات تابعة للجيش أهدافًا لحزب الله في منطقة شبعا بجنوب لبنان، من بينها مستودع ذخيرة ومنصة إطلاق صواريخ”، بحسب ما ذكرت.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميًّا عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى، معظمهم في لبنان.

ويقول الحزب والفصائل إن تحركهم يأتي تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية، خلفت قرابة 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب بادة جماعية.