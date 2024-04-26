نيويورك تايمز تكشف تفاصيل تمدد حركة الاحتجاج في أبرز الجامعات الأمريكية

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا لمراسلتها للشؤون الداخلية آنا بيتز، قالت فيه إنه بعد نحو أسبوع من قيام جامعة كولومبيا بقمع المتظاهرين المناصرين لفلسطين، الذين أقاموا مخيمًا على أرض الجامعة “امتدت حركات الاحتجاج والتخييم إلى العديد من الكليات والجامعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة”.

وأشارت الكاتبة إلى أن حملة الاعتقالات التي قامت بها قوات الشرطة في مختلف الجامعات الأمريكية طالت أكثر من 400 فرد.

وأوضحت آنا بيتز أن “احتجاجات الطلبة ضد الحرب في غزة، والروابط المالية والأكاديمية بين جامعاتهم وإسرائيل، وشركات تصنيع الأسلحة تصاعدت منذ أن قامت جامعة كولومبيا بفض مخيم الاحتجاج في 18 إبريل/نيسان الماضي”.

وأضافت أنه مع تصاعد حركة الاحتجاج، تم اعتقال عشرات من الطلبة في عدد من الجامعات منها جامعة كولومبيا، وجامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة تكساس.

ويشارك في الاحتجاجات طلبة من مختلف الأعراق والأديان، من بينهم مسلمون ومسيحيون ويهود، كما يشارك فيها أساتذة بالجامعات التي شهدت مظاهرات تندد بالحرب في غزة، وتعرض بعضهم للاعتقال.

وشاركت إحدى الناجيات من “الهولوكوست” في الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة، وقالت في كلمة وجهتها للطلبة “عانيت في طفولتي كل ما يعانيه أطفال غزة بشكل يومي. لا مبرر لقتل 15 ألف طفل في غزة. أنا فخورة بأن أكون هنا بينكم”.

“I am a Holocaust survivor. I experienced as a child every single thing a Gazan child is experiencing on a daily basis. There’s no excuse 4 the slaughter of 15K children. I am proud to be here with you.” Amazing Jewish solidarity at encampment at GWU #FreePalestine #Occupy4Gaza pic.twitter.com/m8doLYW0ci — #StopCopCity (@ChuckModi1) April 25, 2024

وفيما يلي تطورات حركات الاحتجاج في أبرز الجامعات الأمريكية حسب ما أوردها تقرير الصحيفة الأمريكية:

جامعة كولومبيا في نيويورك

اعتقلت الشرطة 108 من الطلاب في 18 إبريل/نيسان الماضي، وأمهلت الجامعة الطلبة حتى منتصف ليل الجمعة لتفكيك الخيام التي نصبوها على أرض الجامعة.

جامعة إيموري في أتلانتا

نصب عشرات الطلبة خيامًا في حرم الجامعة الخميس 25 إبريل/نيسان، غير أن شرطة أتلانتا قامت بفض المخيم باستخدام ما وصفته لاحقًا “بالمهيجات الكيميائية”.

وأفاد مسؤول بجامعة إيموري أنه تم اعتقال 28 فردًا على الأقل، من بينهم 20 فردًا لديهم ارتباطات بالجامعة.

جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس إنجلوس

عقب قيام الطلبة بنصب مخيمات في حرم الجامعة يوم الأربعاء 24 إبريل/نيسان، قامت شرطة لوس أنجلوس بفض المخيم واعتقلت 93 فردًا.

ومع انتشار حركة الاحتجاج، أعلنت الجامعة إلغاء حفل التخرج الرئيس هذا العام، مبررة القرار بأن إجراءات الفحص الإضافية للزوار ستزيد من الوقت اللازم لاستقبالهم.

كلية إيمرسون في بوسطن

أقام الطلبة مخيمًا احتجاجيًا يوم الأحد 21 إبريل/نيسان على غرار جامعة كولومبيا. غير أن شرطة بوسطن تدخلت مساء الأربعاء 24 إبريل/نيسان لفض المخيم واعتقلت 108 أفراد.

وأعلن المتحدث باسم الكلية في اليوم التالي إلغاء الدراسة خلال اليوم، ما يشير إلى خوف إدارة الجامعة من الاحتجاج على قيام الشرطة بفض المخيم.

جامعة تكساس في أوستن

بعد مظاهرات للطلبة يوم الأربعاء 24 إبريل/نيسان قامت الشرطة باعتقال 57 فردًا رفضوا الانصراف، وأصروا على مواصلة التظاهر.

وطبقًا لما أعلنته شرطة تكساس فإنه تم إطلاق سراح أغلب الطلبة الذين تم اعتقالهم لاحقًا.

جامعة إنديانا في بلومينجتون

أعلنت مجموعة من الطلبة أنهم نصبوا مخيمًا احتجاجيًا، غير أن الشرطة سرعان ما قامت بفض المخيم واعتقلت 33 فردًا تم نقلم إلى أحد السجون القريبة.

جامعة برينستون في نيو جيرسي

أشار متحدث باسم الجامعة إلى أنها أصدرت تحذيرات للطلبة عندما حاولوا أن يقيموا مخيمًا احتجاجيًا. تدخلت الشرطة واعتقلت اثنين من المشاركين في الاحتجاج، وتم فض الخيام بشكل اختياري، طبقًا لما قالته إدارة الجامعة.

جامعة ييل في نيو هيفن

شارك مئات في مظاهرات تندد بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، واعتقلت الشرطة 40 فردًا منهم.

جامعة هافارد في ماساشوسيست

أعلنت لجنة التضامن مع فلسطين في جامعة هارفارد على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم إيقافها، وأقام الطلاب مخيمًا احتجاجيًا يوم الأربعاء 24 إبريل/نيسان، وذلك بعد أن أغلقت الجامعة ساحتها لنحو أسبوع.

جامعات أخرى شهدت احتجاجات

وعلاوة على ما سبق ذكره من جامعات أمريكية بارزة شهدت احتجاجات واعتقالات، وحظيت باهتمام إعلامي كبير، هذه قائمة بباقي الجامعات الأمريكية التي شهدت احتجاجات ضد الحرب في غزة: