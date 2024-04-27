جاء لدعم غزة.. الناشط الأمريكي تايغي بيري يشهر إسلامه في إسطنبول (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للحظة إسلام الناشط الأمريكي تايغي بيري.

وظهر بيري في الفيديو وهو يردد الشهادتين معلنًا اعتناق الإسلام، في ساحة مسجدي أيا صوفيا والسلطان أحمد في إسطنبول خلال مشاركته في فعالية احتجاجية رافضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان بيري قد جاء إلى إسطنبول استعدادا للمشاركة مع مئات الناشطين في “أسطول الحرية” الذي يستعد للإبحار إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وظهر في صورة مع نكوسي زويليفليل مانديلا، العضو ببرلمان جنوب إفريقيا وحفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، والمشارك أيضًا في “أسطول الحرية”.

ويعتبر بيري، الذي ينتمي إلى ناشطي حركة (الرمز الوردي) الأمريكية، وزوجته، من الناشطين الذين يقفون إلى جانب القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، ويسعيان جاهدين إلى نشر الوعي عنها ودعمها.

يذكر أن “أسطول الحرية” الذي تشرف عليه هيئة الإغاثة التركية واللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، يضم مجموعة متنوعة من المتطوعين القادمين من أنحاء متفرقة من العالم، ويشمل أطباء ومفكرين وصحفيين وناشطين حقوقيين.

وكان من المخطط أن ينطلق الأسطول أمس الجمعة من ميناء توزلا غربي تركيا، حيث يشارك متطوعون من منظمات المجتمع المدني يمثلون 12 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن القائمون على الأسطول، الخميس، تأجيل انطلاقه عدة أيام بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال لتأخير وصول المساعدات إلى غزة.