رسالة من أطفال غزة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية (شاهد)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لعدد من أطفال قطاع غزة في أحد مخيمات النزوح وهم يحملون لافتات تحية وتأييد للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المتظاهرين في الجامعات الأمريكية.

وتظهر في الصور لافتات كُتب عليها “نحبكم” موجهة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعات هارفارد وييل وكولومبيا في الولايات المتحدة.

وكان الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا الأمريكية قد بدؤوا في 18 إبريل/نيسان الجاري اعتصامًا في حديقة الحرم الجامعي بنيويورك احتجاجًا على الاستثمارات المالية للجامعة في الشركات التي تدعم الاحتلال والإبادة الجماعية في غزة.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال أكثر من 100 طالب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات من الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك التي عرفتها الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وتواصل إسرائيل حربها ضد قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد 34388 وإصابة 77437 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي معظمهم من النساء والأطفال.