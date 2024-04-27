صور وائل الدحدوح تزين شوارع أمستردام تزامنا مع احتفالات هولندا بعيد الملك (شاهد)

وائل الدحدوح يحمل رسمًا له في تكريمه قبل أيام

ظهرت صور مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، في شوارع أمستردام تزامنًا مع احتفالات هولندا بعيد مَلِك البلاد ويليام ألكسندر.

وتحتفل هولندا في 27 إبريل/نيسان من كل عام بعيد ميلاد الملك ألكساندر، ويخرج الناس في هذا اليوم إلى الشوارع متوشحين باللون البرتقالي، ويعد عطلة رسمية في البلاد، كما يختار الملك فيه مدينة ما لزيارتها.

صور وائل الدحدوح في شوارع أمستردام

وتزامنًا مع هذه المناسبة، أُلصِقَت صور الدحدوح في شوارع أمستردام بالتزامن مع احتفالات هولندا بعيد الملك الذي يعد مناسبة وطنية في البلاد.

وكان الزميل وائل الدحدوح يحمل رسمًا له، حيث تم تكريمه قبل أيام.

ولد وائل الدحدوح عام 1970 في غزة، واعتقله الاحتلال الإسرائيلي 7 سنوات ومنعه من تحقيق طموحه في دراسة الطب. عمل مراسلًا للجزيرة ومديرًا لمكتبها في غزة، وقد استهدف جيش الاحتلال عائلته فاغتال زوجته وابنه وابنته وحفيده يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما استشهد ابنه الصحفي حمزة الدحدوح يوم 7 يناير/كانون الثاني إثر استهدافه بصاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة قصفت سيارة كان يستقلها مع صحفي آخر في منطقة المواصي جنوبي غربي قطاع غزة.

تكريم وائل الدحدوح

وكرّمت منظمة غير حكومية الزميل وائل الدحدوح قبل أيام، وقالت في بيان “تشرفنا بلقاء رئيس مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، إنه الجبل ورمز الالتزام المستمر بالصحافة والمرونة”.

وقالت “واصل التغطية بينما قُتل العديد من أفراد عائلته، ومن بينهم نجله الأكبر الصحفي حمزة الدحدوح (29 عامًا) الذي استشهد مع مصطفى ثريا بقصف طائرة إسرائيلية مسيّرة أطلقت صاروخًا على سيارتهما الصحفية”.

وقالت حركة (Unmute Gaza) إن منصتها مخصصة “لتكريم ونشر صوت المصورين الصحفيين الشجعان الذين يُستهدفون بسبب قيامهم بعملهم ووضع حياتهم على المحك لإظهار الحقيقة للعالم”.

وأضافت في بيان على إنستغرام “في اليوم المئتين من الصراع، نحتاج إلى مواصلة أعمالنا في الشوارع، نحتاج إلى أن نظهر للناس في غزة أنهم ليسوا وحدهم وأننا لسنا متواطئين، نحن لا ننظر بعيدا، نحن نقف متضامنين، نحن نقاوم”.

احتفاء عالمي

وتلقى الزميل وائل الدحدوح تكريمًا من عدة جهات، ورسم الفنان الإسباني “ناتشو ويلز” جدارية تظهر فيها صورة الدحدوح في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن.

كما رسم فنان الغرافيتي السوري عزيز الأسمر يوم 10 يناير/كانون الثاني 2024 جدارية على سور مدرسة بإدلب وأطلق عليها عنوان “معليش” في إشارة إلى العبارة الشهيرة لوائل عندما واسى نفسه وأهله أثناء اغتيال إسرائيل لبعض أبنائه وأفراد عائلته.

ورسمت الفنانة الأيرلندية “إيمالين بليك” يوم 18 يناير/كانون/الثاني 2024 جدارية في العاصمة دبلن، وكتبت على صفحتها بمنصة إنستغرام “شكرًا وائل الدحدوح لأنك أظهرت للعالم بلا هوادة ما يحدث في غزة.. قوة وإنسانية الشعب الفلسطيني، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضدهم”.

كما خصصت مجلة “كناك” في بلجيكا 6 صفحات لسرد حكاية الدحدوح تحت عنوان “الصحفيون مستهدفون في غزة”.