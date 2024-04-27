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عشرات الأعاصير تضرب الغرب الأوسط الأمريكي وتسوي أحياء كاملة بالأرض (شاهد)

لاسيما في مدينة أوماها وما حولها بولاية نبراسكا

دمار واسع في الجانب الغربي من مدينة أوماها بولاية نبراسكا
دمار واسع في الجانب الغربي من مدينة أوماها بولاية نبراسكا (رويترز)
27/4/2024-|آخر تحديث: 27/4/202403:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اجتاحت العشرات من الأعاصير، الجمعة، منطقة “الغرب الأوسط” الأمريكية وسوت أحياء بأكملها بالأرض، لاسيما في مدينة أوماها وما حولها بولاية نبراسكا.

وقالت شرطة مدينة أوماها في بيان إن العديد من المنازل في مقاطعة دوغلاس غربي البلاد، خارج مدينة أوماها تضررت بسبب إعصار اجتاح المنطقة بعد ظهر أمس.

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ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن نيل بوناتشي، المسؤول بشرطة أوهاما، أن مئات المنازل تعرضت لأضرار في أوماها، معظمها في منطقة “إلكورن” في الجانب الغربي من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 485 ألف نسمة.

كما نقلت الوكالة عن رئيسة فرق مكافحة الحرائق في أوهاما، كاثي بوسمان، أن فرق الإنقاذ توجهت للمناطق الأكثر تضررًا من الأعاصير، وتقدم العون لمن باتوا محاصرين بين المباني المهدمة.

مبان تحول إلى أنقاض

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مباني تحولت إلى أنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأسر في أعقاب العواصف.

وعلى الرغم من وقوع  إصابات، لم تعلن السلطات عن حدوث وفيات حتى الآن.

و خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة قال تود شمادرير رئيس شرطة أوماها، للصحفيين “لقد كنا محظوظين للغاية مع وجود عدد قليل للغاية من الإصابات.  يبدو أن أنظمة الإنذار لدينا في مدينة أوماها كانت فعالة للغاية”.

وفي مقاطعة لانكستر جنوب غرب مدينة أوماها، تم إنقاذ 70 شخصا، من مبنى  صناعي، انهار بسبب العاصفة.

 

وقال ستيف مكوي، كبير مسؤولي الاستراتيجية بهيئة مطار أوماها، إن المسؤولين أغلقوا المطار أمام عمليات الطائرات للوصول إلى الأضرار، لكنهم أعادوا فتح المنشأة بعد ذلك.

وأفاد مكوي بأن صالة الركاب لم تتضرر من الإعصار لكن الناس هرعوا إلى الملاجئ حتى مر الإعصار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات