عشرات الأعاصير تضرب الغرب الأوسط الأمريكي وتسوي أحياء كاملة بالأرض (شاهد)

اجتاحت العشرات من الأعاصير، الجمعة، منطقة “الغرب الأوسط” الأمريكية وسوت أحياء بأكملها بالأرض، لاسيما في مدينة أوماها وما حولها بولاية نبراسكا.

وقالت شرطة مدينة أوماها في بيان إن العديد من المنازل في مقاطعة دوغلاس غربي البلاد، خارج مدينة أوماها تضررت بسبب إعصار اجتاح المنطقة بعد ظهر أمس.

A lightning-packed, tornadic supercell forming over Nebraska this afternoon. pic.twitter.com/2flSguoV7d — CIRA (@CIRA_CSU) April 26, 2024

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن نيل بوناتشي، المسؤول بشرطة أوهاما، أن مئات المنازل تعرضت لأضرار في أوماها، معظمها في منطقة “إلكورن” في الجانب الغربي من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 485 ألف نسمة.

كما نقلت الوكالة عن رئيسة فرق مكافحة الحرائق في أوهاما، كاثي بوسمان، أن فرق الإنقاذ توجهت للمناطق الأكثر تضررًا من الأعاصير، وتقدم العون لمن باتوا محاصرين بين المباني المهدمة.

Elkhorn, Nebraska #newx This family moved in a month ago. So many homes in this neighborhood are leveled from Friday’s tornado. pic.twitter.com/r1yNog1PIW — Bill Schammert (@BillSchammert) April 27, 2024

مبان تحول إلى أنقاض

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مباني تحولت إلى أنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأسر في أعقاب العواصف.

وعلى الرغم من وقوع إصابات، لم تعلن السلطات عن حدوث وفيات حتى الآن.

More damage photos out of the West side of #Elkhorn, Nebraska after a significant tornado impacted the area earlier this afternoon. Clean up is under way slowly, but there is CATASTROPHIC house damage observed in the area. @NWSOmaha #NEwx pic.twitter.com/4mo1eDuIO7 — Thomas Hinterdorfer (@hinto62) April 26, 2024

و خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة قال تود شمادرير رئيس شرطة أوماها، للصحفيين “لقد كنا محظوظين للغاية مع وجود عدد قليل للغاية من الإصابات. يبدو أن أنظمة الإنذار لدينا في مدينة أوماها كانت فعالة للغاية”.

وفي مقاطعة لانكستر جنوب غرب مدينة أوماها، تم إنقاذ 70 شخصا، من مبنى صناعي، انهار بسبب العاصفة.

By our house Elkhorn, Ne pic.twitter.com/f7rguZ6X06 — janelle loftin (@janelle_loftin) April 26, 2024

وقال ستيف مكوي، كبير مسؤولي الاستراتيجية بهيئة مطار أوماها، إن المسؤولين أغلقوا المطار أمام عمليات الطائرات للوصول إلى الأضرار، لكنهم أعادوا فتح المنشأة بعد ذلك.

وأفاد مكوي بأن صالة الركاب لم تتضرر من الإعصار لكن الناس هرعوا إلى الملاجئ حتى مر الإعصار.