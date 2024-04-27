مستشفى كمال عدوان في غزة.. مواليد يموتون جراء نقص التجهيزات وآخرون مصيرهم مهدد (فيديو)

أجمعت شهادات من داخل مستشفى كمال عدوان في غزة أن الأطفال الصغار في شمالي القطاع يواجهون الموت المحقق جراء انعدام المستلزمات الطبية الضروية والغذاء المناسب، إلى جانب النقص الواضح في عدد الأطباء.

وقالت أم “ابنتي تبلغ من العمر 9 أشهر ولا يتجاوز وزنها 3 كيلوغرامات، وهي تعاني أنواعا مختلفة من الأمراض الناجمة عن سوء التغذية”.

وأضافت في لقاء مع مراسل الجزيرة في غزة أن ابنتها وصلت إلى مرحلة متقدمة من سوء التغدية، وأن العديد من وظائف جسمها أضحت مهددة، مؤكدة أن تشخيص الطبيب المختص يقول إن حياتها في خطر إذا لم يتم إيجاد الغذاء المناسب.

وأفادت أم أخرى بأن ابنها لم يزد وزنه منذ 4 أشهر بسبب نقص الحليب.

وقالت “ابني يعاني أمراضا على مستوى الجهاز الهضمي، وحالة استفراغ متواصل”.

وأضافت “الحليب المطلوب منعدم جراء الحرب والحصار، وحتى عندما أتينا إلى المستشفى وجدنا أن الحليب الذي يحتاج إليه ابني غير متوفر”.

وقال أحد أطباء الأطفال في المستشفى إن جميع الحالات التي جرى تشخيصها تتلخص في الجفاف الحاد وسوء التغذية.

وأضاف “وصلت إلينا حالات عديدة لأطفال يعانون الجفاف الحاد، وتم الاحتفاظ بهم في المستشفى ووضعهم تحت العناية المركزة”.

وأكد أن عدد الأطفال الذين يصلون إلى المستشفى “لا يمثل شيئا أمام الحالات التي جرى الإخبار بها في مناطق شمال غزة”.

وقال “يوميا يموت عدد من الأطفال جراء انعدام الحليب والغذاء”.

وأضاف “الوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال والأمهات في مناطق شمالي القطاع، يدعونا إلى مناشدة العالم ضرورة توفير العلاج المستمر والمكملات الغذاية الضرورية لإنقاذ أطفال غزة”.