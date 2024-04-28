أستاذ بجامعة كولومبيا: جهات سياسية وراء تدخل الشرطة في الجامعات الأمريكية (فيديو)

قال أستاذ الاقتصاد السياسي البروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا الأمريكية، إن سياسيين أمروا مديري الجامعات الأمريكية بالتعامل بشدة مع مظاهرات الطلاب.

وأضاف ساكس في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، أن هؤلاء الساسة -الذين لم يذكر أسماءهم أو انتماءاتهم السياسية والحزبية- هم الذين صوتوا داخل الكونغرس لتقديم مزيد من الأموال والمساعدات المالية والعسكرية لإسرائيل لحسم الحرب الدائرة في غزة دون أن تتمكن من ذلك.

وتابع قائلا “هذه سياسة خاطئة وتصرفات تسمم الأوساط الأمريكية”.

وصوّت مجلس جامعة كولومبيا، السبت، لصالح قرار يدعو إلى التحقيق مع إدارة الجامعة، بعد استدعائها الشرطة لطلبة متضامنين مع قطاع غزة.

واتهم مجلس الجامعة إدارتها، ممثلة في رئيستها نعمت شفيق، بانتهاك البروتوكولات المعمول بها، وتقويض الحرية الأكاديمية، وتجاهل خصوصية الإجراءات القانونية الواجبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأكد البروفيسور جيفري ساكس أن الخطأ الذي ارتكبته إدارة جامعة كولومبيا أثر على السير العام في باقي الجامعات الأمريكية، وضرب ميثاق الروح الأكاديمية التي كانت تطبع سير العمل في السابق.

وأضاف أن هذا الوضع المشحون خلّف مزيدا من المظاهرات في الولايات الأمريكية، مؤكدا أن تدخل الشرطة وقمع المظاهرات السلمية من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على جميع الجامعات الأمريكية مستقبلا.

وفي 18 إبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي، احتجاجا على استثماراتها المالية المستمرة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين والإبادة الجماعية في غزة، حيث اعتُقل 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعتَي نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا وغيرها.