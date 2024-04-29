أبو محمد.. سوري يحوّل الدراجات النارية إلى كهربائية (فيديو)

دفع ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الأوضاع المادية في الشمال السوري، أبو أحمد الذي يعمل منذ أكثر من 20 عاما في مجال الكهرباء الصناعية، إلى تحويل الدرجات النارية إلى دراجات كهربائية.

أبو محمد الذي يعيش في بلدة سرمين شرقي إدلب، التي تعاني كغيرها من المدن السورية ظروفا اقتصادية صعبة بعد مرور أكثر من 13 عاما على الحرب، بدأ تنفيذ هذه الفكرة منذ 5 سنوات عبر تحويل محركات البنزين إلى محركات كهرباء.

وأوضح أبو محمد للجزيرة مباشر، أن فكرته لاقت رواجا كبيرا في المنطقة، خصوصا أنها قدمت للسكان وخاصة المهجّرين الذين فقدوا جميع ممتلكاتهم في السنوات الماضية، فرصة التخلص من أعباء دفع تكاليف الوقود الذي ارتفعت أسعاره كثيرا مؤخرا.

وختم أبو محمد حديثه بالتأكيد على أنه سيعمل على تطوير فكرته بتحويل المحركات النارية إلى كهربائية، متمنيًا أن يجد دعما في المستقبل لمثل هذه المبادرات الهامة في المنطقة.