إطلاق نحو 30 صاروخا من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل واعتراض عدد منها (فيديو)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 30 صاروخا أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إصبع الجليل شمالي البلاد. وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبينما لم يصدر أي تعليق فوري من حزب الله اللبناني على تقارير القناة الـ12 الإسرائيلية، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 -معسكر جيبور شمال فلسطين المحتلة، برشقة صاروخية مركزة”.

وقالت في بيان مقتضب عبر صفحتها على تلغرام إن الاستهداف “جاء ردا على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة”.

وتعد هذه العملية الثانية التي تنفذها كتائب القسام من جنوب لبنان ضد أهداف في شمالي إسرائيل، خلال نحو أسبوع.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، في 21 إبريل/نيسان الجاري، أنها قصفت من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى بشمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخ غراد، ردًّا على مجازر العدو الصهيوني في غزة والضفة.

وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه هاجم الليلة الماضية أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان، شملت بنى عملياتية ومباني عسكرية.

وأمس الأحد، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع (رويسات العلم) الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقال الحزب في بيان إن هجومه جاء “دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب، كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال بلدات ميس الجبل ويارون وأطراف بلدة راميا.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.