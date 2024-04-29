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استشهد جميع أفراد عائلته.. طفل فلسطيني ينجو بأعجوبة من قصف إسرائيلي في غزة

(الجزيرة مباشر)
(الجزيرة مباشر)
29/4/2024

وثقت الجزيرة مباشر معاناة طفل فلسطيني فقد جميع أفراد عائلته بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال عم الطفل أمير للجزيرة مباشر “في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم استهداف منزل أخي والد أمير، فسبحان الله هو الوحيد اللي نجا من الاستهداف، وكان عمره وقتها 3 شهور”.

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وأضاف العم “لمّا تم استهداف البيت إحنا رحنا نجري نشوف إيش الوضع، أنا بيتي بعيد 100 متر أو أكتر عن بيت أخوي، فتفاجأنا لقينا البيت كله يعني ممحي عن بكرة أبيه، فسبحان الله قدرة ربنا سبحان الله، لقينا أمير في عب (حضن) أمه”.

وأكد العم أن القصف الإسرائيلي لمنزل أخيه أسفر عن استشهاد 11 فردًا من العائلة، مشيرًا إلى أنه يبذل قصارى جهده من أجل توفير احتياجات أمير رغم ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق مع تواصل الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر