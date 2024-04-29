استشهد جميع أفراد عائلته.. طفل فلسطيني ينجو بأعجوبة من قصف إسرائيلي في غزة

وثقت الجزيرة مباشر معاناة طفل فلسطيني فقد جميع أفراد عائلته بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال عم الطفل أمير للجزيرة مباشر “في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم استهداف منزل أخي والد أمير، فسبحان الله هو الوحيد اللي نجا من الاستهداف، وكان عمره وقتها 3 شهور”.

وأضاف العم “لمّا تم استهداف البيت إحنا رحنا نجري نشوف إيش الوضع، أنا بيتي بعيد 100 متر أو أكتر عن بيت أخوي، فتفاجأنا لقينا البيت كله يعني ممحي عن بكرة أبيه، فسبحان الله قدرة ربنا سبحان الله، لقينا أمير في عب (حضن) أمه”.

الطفل أمير فقد جميع أفراد عائلته في قصف استهدف منزلهم ببيت لاهيا شمالي قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/O47mN2n6tu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2024

وأكد العم أن القصف الإسرائيلي لمنزل أخيه أسفر عن استشهاد 11 فردًا من العائلة، مشيرًا إلى أنه يبذل قصارى جهده من أجل توفير احتياجات أمير رغم ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق مع تواصل الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة.