الجزيرة مباشر تحقق أمنية طفل من غزة (فيديو)

استجابت الجزيرة مباشر، لطلب الطفل الغزي سليم حسونة بالظهور على شاشتها بعد مناشدته أحد الصحفيين في القطاع نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتسنى له الظهور على شاشة القناة.

وبالفعل قام الصحفي محمود العمودي بنشر صورته رفقة الطفل سليم (10 سنوات) عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك موجها نداءً إلى قناة الجزيرة لتحقيق رغبة سليم بالظهور على شاشتها.

وعلى الفور قام فريق الجزيرة مباشر بزيارة الطفل سليم في منزله بشمال غزة، فعبر عن فرحته الشديدة بهذه المفاجأة غير المتوقعة، وعند سؤاله عن سبب طلبه الظهور على شاشة الجزيرة تحديدا أجاب بأنه أراد توجيه شكر إلى القناة لدورها في تغطية الحرب على قطاع غزة.

وقال سليم للجزيرة مباشر، إنهم يعيشون أياما صعبة في الشمال بسبب عدم توفر المواد الغذائية خاصة الطحين، إضافة إلى حالة الخوف الشديد التي تنتابهم ليلا ونهارا، وعدم قدرتهم على النوم بسبب القصف الإسرائيلي.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة إلى العالم مطالبًا إياه بالتدخل وإنهاء الحرب حتى يتمكن جميع أطفال غزة من العيش بأمن وأمان مثل الجميع في العالم.