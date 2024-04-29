السودان.. تواصل المعارك في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم (فيديو)

تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المحاور بالعاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن الجيش قصف اليوم بالمسيّرات مواقع للدعم السريع في أحياء الجريف غرب والصحافة والامتداد جنوبي الخرطوم.

أما في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي البلاد، فقد ذكر شهود عيان أن المدينة شهدت هدوءًا نسبيًّا في العمليات العسكرية بين الطرفين اليوم، وذلك بعد اشتباكات عنيفة اندلعت مساء أمس بالنواحي الشمالية والشرقية من المدينة.

ومنذ أكثر من عام، تتواصل في السودان حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين، وتسببت في كارثة إنسانية فضلًا عن تحذيرات من وقوع مجاعة.