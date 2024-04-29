بعد أسبوع من فض اعتصامهم.. طلاب جامعة ييل يعيدون نصب خيامهم تضامنا مع غزة (فيديو)

بعد مسيرة حاشدة وسط مدينة نيو هيفين، في الولايات المتحدة الأمريكية، يعود حراك الطلاب المؤيدين لفلسطين والمطالبين بوقف الحرب على غزة إلى ساحات جامعة ييل من جديد، حيث أعاد الطلاب نصب خيام الاعتصام، بعد أن كانت الشرطة قد فضّت اعتصامهم، واعتقل 44 منهم في وقت سابق.

وأعاد الطلاب المطالبون بوقف العدوان على قطاع غزة مطالباتهم للجامعة بسحب استثماراتها من دولة الاحتلال ومؤسساتها، ناصبين 40 خيمة اعتصام في الحرم الجامعي.

وأطلق المتظاهرون على مخيم الاعتصام اسم “المنطقة المحررة”، في إجراء وصفه رئيس شرطة الجامعة التي تعد من أعرق الجامعات الأمريكية، بأنه انتهاك للسياسات الجامعية فيما يتعلق باستخدام المساحات الخارجية والملصقات ومكبرات الصوت.

من جهتهم، أعلن منظمو الاحتجاج عن مجموعة من المبادئ التوجيهية التي يجب على المحتجين اتباعها، بما في ذلك المطالبة بتحرير فلسطين، والنضال من أجل الحرية لجميع المضطهدين، إضافة إلى عدم التسامح مع أي شكل من أشكال التمييز.

وتتواصل المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين في العديد من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة رغم تدخلات إدارات الجامعات والشرطة، كما انتقلت إلى عدة جامعات في عدد من البلدان الأوروبية.

وتظاهر الطلاب في مناطق مفتوحة داخل الجامعات وأقاموا مخيمات اعتصام، وواجهت إدارات الجامعات والسلطات المحلية ذلك بإجراءات مثل الإغلاق والتوقيف.