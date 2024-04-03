أسعار الذهب يوم الأربعاء 3 إبريل في مصر

انخفضت أسعار الذهب بشكل محدود للغاية في بداية معاملات الأربعاء 3 أبريل/نيسان، وذلك وفق بيانات موقع “أي صاغة” في مصر، فيما واصل سعر الذهب ارتفاعه عالميا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيار 21 مبلغ 3095 جنيها، بانخفاض طفيف عن سعر اليوم السابق الذي كان 3100 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الغرام من عيار 18 مبلغ 2652.7 بهبوط محدود عن سعره في اليوم السابق، وهو 2657 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وبالنسبة للذهب عيار 14 فقد بلغ سعر الغرام 2063.25 بهبوط محدود عن سعر اليوم السابق الذي كان 2072 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر الغرام من عيار 24 مبلغ 3537.25، مقابل 3542.8 جنيهًا، وهو ما يعني هبوطا طفيفا مثل باقي عيارات الذهب.

سعر جنيه الذهب

واستمر الانخفاض المحدود بالنسبة للجنيه الذهب، إذ بلغ سعره 24760 مقابل 24800 جنيه في اليوم السابق.

سعر الذهب عالميًّا

وعلى المستوى العالمي ارتفع الذهب مع نهاية معاملات الثلاثاء في التعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 2262.51 دولارا للأوقية (الأونصة).

وقالت وكالة رويترز إن الذهب ارتفع بنسبة 9.3% خلال شهر مارس/آذار في أكبر زيادة شهرية منذ يوليو تموز 2020، وذلك في ظل استمرار الطلب على الذهب، على أساس أنه الملاذ الآمن وقت الأزمات السياسية، ومشتريات البنوك المركزية.

وقام البنك المركزي الصيني بإضافة الذهب إلى احتياطياته لمدة 16 شهرا على التوالي، ما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب.