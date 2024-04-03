أهالي أسرى إسرائيليين يقيدون أيديهم داخل الكنيست احتجاجا على عدم إبرام صفقة تبادل (فيديو)

في إطار احتجاج أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قام بعض ذوي الأسرى بتقييد أيديهم داخل الكنيست (البرلمان) احتجاجا على سفر أعضاء في الكنيست لقضاء إجازة مع تعذر إبرام حكومة الاحتلال صفقة تبادل مع حركة حماس لتحرير أبنائهم الأسرى في غزة.

ولليوم الثالث على التوالي، تظاهر الآلاف أمام مبنى الكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

واخترق محتجون إسرائيليون، مساء الثلاثاء، حواجز أمنية نصبتها الشرطة في الطريق المؤدي إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.

ومنذ أيام، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة تطالب بتنحي حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، بينما تقدّر وجود 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، أعلنت “حماس” مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.