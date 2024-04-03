إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية أحدهم في حالة خطرة بعملية دهس واستشهاد المنفذ (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، إصابة أربعة من أفرادها بعملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل وقالت إن جراح اثنين منهم خطرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أربعة من أفرادها أصيبوا بجروح في عملية دهس بسيارة استهدفتهم عند حاجز مروري في وسط الدولة العبرية، وقُتل خلالها المهاجم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الشرطة قتلت أحد منفذي عملية الدهس، وأن الجيش يبحث عن آخر كان برفقته.

وقالت الشرطة في بيان إن المهاجم هو شاب (26 عاما) صدم بسيارته أربعة شرطيين عند حاجز مروري أقاموه لتفتيش السيارات في بلدة كوخاف يائير الواقعة شمال شرق تل أبيب المتاخمة للضفة الغربية المحتلة.

وحسب بيان الشرطة، فإن المهاجم “واصل بعد ذلك طريقه إلى حاجز إلياهو (بالقرب من مدينة قلقيلية الفلسطينية)، وحاول طعن حراس الأمن الذين قاموا بتحييده” حسب ما ادعت.

ويأتي الهجوم في وقت تقترب فيه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من دخول شهرها السابع، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 33 ألف فلسطيني.