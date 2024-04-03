جامعة جورج تاون في واشنطن تحتفل لأول مرة بشهر رمضان (فيديو)

للمرة الأولى في تاريخها، تحتفل جامعة جورج تاون اليسوعية الكاثوليكية بشهر رمضان، كما يقول المرشد العام للشؤون الدينية بالجامعة إمام يحيى هندي.

ولأول مرة يصوم طلبة جامعة جورج تاون رمضان على وعد بوجبة إفطار مجانية، وسط تحديات الأعباء الدراسية الاعتيادية التي لا تقل ثقلا عن الموازنة الاجتماعية بين فرائض رمضان والمجتمع الغربي الذي يعيشونه.

الاحتفال برمضان

قال إمام يحيى هندي، المرشد العام للشؤون الدينية بجامعة جورج تاون، إن هذه أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تقوم جامعة أمريكية بتعيين اليوم الأول في رمضان للاحتفال بالشهر، كجزء لا يتجزأ من ثقافة وعادات جامعة جورج تاون المهمة”.

وأضاف في حديثه للجزيرة مباشر أن الاحتفال بشهر رمضان الفضيل بات مهما جنبا إلى جنب مع احتفالات الجامعة الكاثوليكية اليسوعية بعيد ميلاد السيد المسيح وأعياد اليهود.

وأشار يحيى إلى احتفال الجامعة بيوم الإفطار الجامعي الذي جرى فيه دعوة المسلمين وغير المسلمين للتعرف عن قرب على سماحة الإسلام، لافتا إلى تزايد الإقبال على حضور برامج الإفطار والبرامج الدينية وصلوات التراويح والتهجد والاعتكاف داخل المسجد.

وأكد المرشد العام للشؤون الدينية بجامعة جورج تاون أن الهدف من كل الفعاليات المتنوعة، التعريف بالإسلام وسماحة هذا الدين.

مسجد جامعة جورج تاون

وتقول الطالبة روضة شاكر للجزيرة مباشر بفخر، إن مسجد جامعة جورج تاون يُعَد منزلهم، وإنهم يشعرون بالراحة ويمارسون فيه الصلوات بحرية تامة، مشيرة إلى تنظيمهم إفطارا يوميا في رمضان لاقى إقبالا ملحوظا.

وترى الطالبة جنة زايباك أنه يجب أن يضع الطلاب غزة ومعاناتها نصب أعينهم “أن نفكر بما يحدث هناك”، وذلك عبر طرق عدة قد يكون بعضها بسيطا مثل المحافظة على الطعام أثناء الإفطار وعدم الإهدار.

غزة في الذاكرة

واقترحت تصعيد مأساة الحرب في غزة على مستويات عدة، قد تكون بالتظاهرات الرافضة لما يحدث في غزة، أو بالتواصل مع شخصيات عدة لتعريف الناس بما يحدث في غزة.

ووفقا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) فإن هناك ارتفاعا قياسيا لمعاداة المسلمين في الولايات المتحدة خلال 2023، فقد بلغ إجمالي الشكاوى 8061 في 2023، بزيادة 56% على العام السابق.

ويُعَد هذا أعلى عدد في الحالات منذ أن بدأ “كير” تسجيلها قبل نحو 30 عامًا، وقال المجلس إن نحو 3600 من تلك الوقائع حدثت ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.