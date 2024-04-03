سرايا القدس تبث مشاهد لقنص جندي إسرائيلي شرقي غزة (فيديو)

عرضت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد، الأربعاء، مشاهد لقنص جندي إسرائيلي، من وحدة الهندسة شرق مدينة غزة، ضمن معركة (طوفان الأقصى).

وأظهرت المشاهد رصد أحد قناصة (سرايا القدس) لعدد من الجنود والآليات التابعة لوحدة الهندسة التابعة لجيش الاحتلال، ومن ثم استهداف أحدهم بإصابة مباشرة.

وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 600 ضابط وجندي، من ضمنهم 256 منذ بداية الاجتياح البري، وفق أحدث إحصائية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.