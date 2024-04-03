طفلة فلسطينية توجه نداء من غزة إلى العالم (فيديو)

بلغة إنجليزية سليمة وعينين متعبتين لكنهما تتقدان بالذكاء، عرّفت الطفلة الفلسطينية داليا حمد عن نفسها قائلة إن شهر رمضان الجاري هو الأصعب في غزة.

واسترسلت الطفلة في حديثها تسرد بعض تفاصيل المعاناة التي يعيشونها في القطاع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال تقتل الأطفال، وتهاجم المنازل والمدارس والأطفال والنساء وكبار السن، دون أن تراعي حرمة الشهر الفضيل.

“نحن خائفون جدًّا عندما نسمع أصوات الهجوم” هكذا وصفت داليا الإحساس حيث لا أمان في غزة.

وأضافت داليا أن الجوع يفتك بهم ولا يجدون ما يُبعدون به أنيابه عنهم، فلا طحين ولا غذاء ولا حتى شربة ماء نقية تبل الريق، بل وحتى لا كهرباء، على الرغم من خصوصية رمضان ومكانته الدينية.

وناشدت الطفلة العرب والمسلمين والعالم بمنظماته ومؤسساته إنقاذ الطفولة في غزة التي تحيا تحت وطأة الحرب الإسرائيلية عليها منذ 180 يومًا، خاتمة بأمنياتها أن يعم السلام في كل فلسطين.