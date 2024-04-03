مقطع فيديو مسرب لنتنياهو يكشف حالة غضبه (شاهد)

نشرت القناة 13 الإسرائيلية تسجيلا مصورا لفيديو مسرب خلال تدريب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كلمته في مؤتمر صحفي عقده الأحد الماضي.

وظهر نتنياهو مرتبكًا في التسجيل، وبدا غاضبًا في التسريب الذي لم يدم سوى ثوان معدودة إلا أنه يعطي لمحة عن الحالة التي كان فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكرت القناة 13 أن مقطع الفيديو أرسل إليها عن طريق الخطأ، دون أن تذكر الجهة التي أرسلته.

واحتد نتنياهو على معاونيه وهو يطلب منهم تقريب الشاشة التي سيقرأ منها الخطاب، بل إنه اعترض على صيغة الخطاب بدء من التحية.

ولم يتوقف غضب نتنياهو على الصياغة فقط، بل امتد إلى كافة الأجواء المحيطة بالكلمة المصورة بما في ذلك تكييف الهواء وباب القاعة.

وكان المؤتمر الصحفي يسبق عملية جراحية مقررة لنتنياهو لعلاج فتاق في خضم حرب مدمرة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلَّفت عشرات آلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.