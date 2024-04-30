جمهور الجزيرة مباشر: كمين المغراقة يؤكد قدرة “القسام” على إدارة المعركة (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن الكمين الذي نفذته كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في قوة إسرائيلية بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، يثبت قوة المقاومة وقدرتها على إدارة المعركة، وتنفيذ العمليات في الوقت والمكان الذي تريده، رغم مرور أكثر من 205 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن مثل هذه الكمائن والعمليات النوعية والمركّبة التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تُكذب مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه وقادته العسكريين، التي تقول إنهم دمروا قوة حركة حماس في غزة، ولم يتبق منها إلا كتائب قليلة.

وأشار المشاركون إلى أن المقاومة الفلسطينية لا تزال قادرة على تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة رغم فارق القوة الكبير بين الجانبين، وأن استمرار الحرب على غزة سيُحمّل جيش الاحتلال المزيد من الخسائر.

وأعلنت كتائب القسام، مساء الأحد، إيقاع قوة إسرائيلية في كمين بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقالت “القسام” في تدوينة على تلغرام إن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية “مؤلّلة” (على متن آليات) وأوقعوها في كمين ألغام، مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ (طائرات) F-16 التي جرى إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.