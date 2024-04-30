شاهد: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمنزل وسط قطاع غزة

أغارت طائرات حربية إسرائيلية بشكل متزامن على 4 منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأظهرت لقطات مصورة قيام أفراد الدفاع المدني والأهالي بعمليات إنقاذ، ورفع الأنقاض وانتشال جثث شهداء وجرحى من بينهم أطفال ونساء.

وشن طيران الاحتلال غارات أخرى على مناطق غرب رفح جنوبي القطاع والأطراف الشرقية من بلدة بيت حانون شمالا، كما استهدفت طائرة إسرائيلية مسيّرة منزلا في حي التفاح بمدينة غزة، مخلفة شهيدين وعدد من المصابين، بالتزامن مع قصف طال حيَّي الدرج والشيخ رضوان في المدينة.

وارتفع عدد الشهداء منذ فجر الاثنين إلى 34، بينهم 26 في رفح، إثر تواصل غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها غير المسبوق على القطاع برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن 34488 شهيدا و77643 مصابا، وفق وزارة الصحة في غزة.