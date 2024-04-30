عضو بمجلس السيادة السوداني: ملتزمون بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، مساعد قائد الجيش إبراهيم جابر، حرص الحكومة والتزامها التام بالعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في كل الولايات المستهدفة دون عوائق.

وشدد جابر خلال اجتماع اللجنة العليا للتعامل للطوارئ الإنسانية بالسودان، اليوم الإثنين، بحضور مديرة إدارة الطوارئ بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيمي ونسونو، على التزام الحكومة بمنح التأشيرات لدخول الفرق وموظفي المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

وأوضح عضو مجلس السيادة السوداني أن الاجتماع بحث تعزيز التعاون والتنسيق المباشر بين السودان والمنظمات الإنسانية، لمعالجة كل القضايا المتعلقة بتقديم المساعدات، وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم تقريرا بشأن الوضع الصحي في السودان، والمستشفيات العاملة والتي خرجت من الخدمة جراء الحرب الدائرة، والموقف الدوائي والمستهلكات الطبية.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة استطاعت خلال الأسبوعين الماضيين إيصال كل شحنات أدوية التحصين وتغذية الأطفال والكلي إلى ولايات دارفور الخمس، بعد التزام وزارة المالية بتقديم الدعم الشهري، فضلا عن دعم عدد من المانحين بجانب ما وفرته هيئة الإمدادات الطبية.

من جانبه، أوضح وزير الإعلام المكلف الناطق الرسمي باسم اللجنة، الدكتور جراهام عبد القادر، أن اللقاء تناول الأوضاع الإنسانية والصحية في السودان، وتداعيات الحرب والحلول المقترحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين، وتفصيل دور المنظمات الدولية وعلاقتها مع المؤسسات ذات الصلة في السودان، كوزارة الصحة ومفوضية العون الإنساني.