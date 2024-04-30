كنتاكي تغلق مجموعة من فروعها في ماليزيا بسبب المقاطعة

أغلقت شركة (كنتاكي) ماليزيا للوجبات السريعة عددًا من فروعها في البلاد مرجعة القرار إلى “ظروف اقتصادية صعبة” فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمليات الإغلاق جاءت نتيجة حملة مقاطعة لسلسلة كنتاكي بسبب روابطها مع إسرائيل.

وتؤيد ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، الفلسطينيين بقوة، وجرى استهداف بعض شركات الوجبات السريعة الغربية بالبلاد بحملات مقاطعة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت شركة (كيو إس آر) القابضة التي تدير امتيازات “كنتاكي فرايد تشيكن” و”بيتزا هت” في ماليزيا، إنها “أغلقت مؤقتًا منافذ كنتاكي استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة”.

ولم يتطرق بيان الشركة إلى التقارير الإعلامية عن أن الإغلاق يرجع لحملات المقاطعة لوجباتها.

“أكثر من 100 فرع تم إغلاقها”

كما لم يذكر البيان أيضًا عدد الفروع المتضررة، لكن تقارير إعلامية ماليزية ذكرت أن أكثر من مئة فرع قد أُغلق نتيجة حملة مقاطعة وجباتها نتيجة ارتباط السلسلة بإسرائيل.

وأكدت الشركة أن الموظفين من المتاجر المتضررة أتيحت لهم الفرصة للانتقال إلى متاجر التشغيل كجزء من استراتيجية تكتيكية، لتحسين الموارد في مناطق أخرى.

وتدير شركة “كيو إس آر” أكثر من 850 مطعمًا من مطاعم كنتاكي في جميع أنحاء ماليزيا وسنغافورة وبروناي وكمبوديا، وهي صاحبة امتياز بيتزا هت في ماليزيا وسنغافورة، مع شبكة تضم أكثر من 500 مطعم.