مستوطن إسرائيلي يتعمد مضايقة مراسلة الجزيرة وطاقمها (فيديو)
برعاية قوات الاحتلال
تعرضت مراسلة الجزيرة نجوان سمري وفريق القناة، أثناء تغطيتهم عملية الطعن في محيط باب الساهرة بالقدس اليوم، لمضايقات من مستوطن إسرائيلي يُدعى “يديديا إبشتاين”، وهو أحد أنصار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وتعمّد المستوطن الإسرائيلي مضايقة مراسلة الجزيرة وهي تقدم إفادتها الصحفية مباشرة على الهواء أثناء نشرة الأخبار، على مرأى ومسمع من شرطة الاحتلال التي لم تتدخل لإبعاده، بل طلبت من مراسلة الجزيرة والفريق المرافق الابتعاد عن الطريق و”عدم التسبب في إزعاجهم”.
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أثناء إفادتها عن عملية الطعن في #القدس.. مراسلة #الجزيرة نجوان سمري وفريق القناة يتعرضون لمضايقات من أحد أنصار وزير الأمن القومي الإسرائيلي على مرأى من شرطة الاحتلال#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/KfoNkTYZjq
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 30, 2024
ودأب مستوطنون في مرات وأحداث سابقة على التعرض لطاقم الجزيرة، ضمن سلسلة اعتداءات ممنهجة لإسكات صوتها.
وكان الكنيست قد صوّت، مطلع إبريل/نيسان الجاري، لصالح ما سُمي “قانون الجزيرة” الذي يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، وعلى رأسها قناة الجزيرة.