أبو حمزة يدعو إلى النفير والخروج في يوم القدس نصرة للقدس وغزة (فيديو)

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الجماهير العربية وفي كل مكان من العالم، إلى النفير والخروج وإحياء يوم القدس غدا الجمعة -آخر جمعة من رمضان- نصرة للقدس وغزة.

وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في كلمة اليوم الخميس “حذرنا بأن المساس بالمسجد الأقصى سيشعل المنطقة كلها”.

وحيّا في كلمته اليوم، المقاومة في غزة والضفة الغربية، كما حيّا الجماهير التي خرجت في الأردن دعمًا لغزة، وقال “أؤكد لكم بأن صدى صوتكم يُسمع في غزة”.

مرابطون في مواقعهم

وقال أبو حمزة “منذ الوهلة الأولى للمعركة كان مجاهدونا في الصفوف الأولى ولا يزالون مرابطين في مواقعهم”، وأضاف “نرفض الاحتلال ولن نسمح له بالبقاء في غزة وعليهم فهم ذلك جيدا”.

ودعا الناطق باسم سرايا القدس، إلى الوقوف والتكامل والتناغم مع فلسطين على كافة المستويات السياسية والجماهيرية “لدفع مخططات الشر ومنع التقسيم في فلسطين، من قبل أمريكا وإسرائيل”.

وقال أبو حمزة إن فلسطين تعيش مرحلة أكثر حساسية في تاريخها؛ مما يستوجب من الجميع تحمّل مسؤولياتهم، على كافة المستويات لمنع المخططات والتقسيم في فلسطين.

القنص وإطلاق الصواريخ

وثمّن مواصلة معركة طوفان الأقصى من قبل المجاهدين في غزة والضفة الغربية من إطلاق للصواريخ وعمليات القنص وتفجير الآليات العسكرية الإسرائيلية واستهدافها بمختلف الأسلحة.

وحيّا أبو حمزة استمرار معركة طوفان الأقصى على قاعدة وحدة الساحات في اليمن بالعمليات البحرية وفي لبنان وحسم معركة الجليل وفي العراق أبطال المسيرات.

وشدد الناطق باسم سرايا القدس في ختام كلمته على ضرورة الخروج غدا الجمعة في كل العواصم للمشاركة في يوم القدس لنصرتها في يومها ونصرة غزة.