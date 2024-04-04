إثيوبيا تعلن اكتمال بناء 95% من سد النهضة

أعلنت إثيوبيا أن نسبة بناء سد النهضة بلغت 95%، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر أساس المشروع الذي يثير خلافات مع مصر والسودان.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منشور عبر منصة “إكس”، “يوافق هذا العام الذكرى الثالثة عشرة لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة في 2 إبريل/نيسان 2011”.

وتابعت “مع اكتمال 95 بالمئة (من بناء السد)، أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة”.

وأضافت الخارجية الإثيوبية في تغريدة أخرى أن “سد النهضة يمثل فصلًا جديدًا في رحلة إثيوبيا نحو التقدم والتنمية. دعونا نقف معًا في فخر وتفاؤل”.

"Together We Made It Possible" – this year marks the 13th anniversary of the laying of the foundation of #GERD. With 95% completion, our flagship project is close to becoming a reality. #Ethiopia pic.twitter.com/Hj26ZU39EH — The Ministry of Foreign Affairs of #Ethiopia 🇪🇹 (@mfaethiopia) April 3, 2024

فشل المفاوضات

وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان جولات عدة من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع السد، آخرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وأعلنت مصر بعدها انتهاء مفاوضات سد النهضة، بينها والسودان وإثيوبيا، دون التوصل إلى اتفاق.

وقال بيان صدر حينها عن وزارة الري والموارد المائية المصرية إنه “في ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت”، وأكد أن مصر “تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر”.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولًا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء السد وتشغيله، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

فيما تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر.

وفي 10 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح المرحلة الرابعة من ملء خزان السد بالمياه، وتستعد إثيوبيا للملء الخامس لخزان السد في صيف العام الجاري.