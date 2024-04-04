الأخبار|إثيوبيا

إثيوبيا تعلن اكتمال بناء 95% من سد النهضة

إثيوبيا تستعد للملء الخامس لخزان السد في صيف العام الجاري
إثيوبيا تستعد للملء الخامس لخزان السد في صيف العام الجاري (منصات التواصل)
4/4/2024

أعلنت إثيوبيا أن نسبة بناء سد النهضة بلغت 95%، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر أساس المشروع الذي يثير خلافات مع مصر والسودان.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منشور عبر منصة إكس، “يوافق هذا العام الذكرى الثالثة عشرة لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة في 2 أبريل/نيسان 2011”.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وتابعت “مع اكتمال 95 بالمئة (من بناء السد)، أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة”.

وأضافت الخارجية الإثيوبية في تغريدة أخرى أن “سد النهضة يمثل فصلا جديدا في رحلة إثيوبيا نحو التقدم والتنمية. دعونا نقف معا في فخر وتفاؤل”.

 

 

فشل المفاوضات

وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع السد، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وأعلنت مصر بعدها انتهاء مفاوضات سد النهضة، بينها والسودان وإثيوبيا، دون التوصل إلى اتفاق.

وقال بيان صدر حينها عن وزارة الري والموارد المائية المصرية إنه “في ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت”، وأكد أن مصر “تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر”.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولاسيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

فيما تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول 2023، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح المرحلة الرابعة من ملء خزان السد بالمياه. وتستعد إثيوبيا للملء الخامس لخزان السد في صيف العام الجاري.

المصدر : الأناضول + تويتر