إثيوبيا تعلن اكتمال بناء 95% من سد النهضة

أعلنت إثيوبيا أن نسبة بناء سد النهضة بلغت 95%، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر أساس المشروع الذي يثير خلافات مع مصر والسودان.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منشور عبر منصة إكس، “يوافق هذا العام الذكرى الثالثة عشرة لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة في 2 أبريل/نيسان 2011”.

وتابعت “مع اكتمال 95 بالمئة (من بناء السد)، أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة”.

وأضافت الخارجية الإثيوبية في تغريدة أخرى أن “سد النهضة يمثل فصلا جديدا في رحلة إثيوبيا نحو التقدم والتنمية. دعونا نقف معا في فخر وتفاؤل”.

"Together We Made It Possible" – this year marks the 13th anniversary of the laying of the foundation of #GERD. With 95% completion, our flagship project is close to becoming a reality. #Ethiopia pic.twitter.com/Hj26ZU39EH

— The Ministry of Foreign Affairs of #Ethiopia 🇪🇹 (@mfaethiopia) April 3, 2024