استشهاد شاب فلسطيني خلال اشتباك مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منزله (فيديو)

استشهد الشاب الفلسطيني أسعد عصام عمرو (28 عاما) من بلدة يعبد بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية، خلال اشتباك مع قوات خاصة اقتحمت منزله صباح اليوم الخميس.

وأفادت مصادر محلية، الجزيرة مباشر باستشهاد أسعد عصام عمرو من بلدة يعبد بمحافظة جنين، خلال اشتباك مع وحدة خاصة “المستعربين” كانت تحاول القبض عليه بزعم أنه مطلوب.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر، لحظة اغتيال الشهيد المطارد أسعد القنيري الذي اغتالته قوات الاحتلال بعد اقتحام منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

اقتحام جنين

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية وذلك من عدة محاور.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جنين ومخيمها من شارعي نابلس-حيفا والناصرة، في أحياء عدة وفي مدخل جنين الغربي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

#عاجل| استش&اد المطارد أسعد القنيري خلال اشتباك مسلح بعد حصار قوة خاصة إسرائيلية منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين. pic.twitter.com/NjZKJjow9H — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 4, 2024

ورافقت جرافات عسكرية، آليات قوات الاحتلال العسكرية خلال الاقتحام، وشرعت في تجريف عدد من الشوارع والبنى التحتية والبسطات، ما أحدث دمارا واسعا في البنية التحتية.

وتزامن دخول الجرافات عسكرية وآليات قوات الاحتلال العسكرية خلال الاقتحام، مع تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة في سماء المدينة.

وأعلنت مصادر طبية عن إصابة طفلة (13 عاما) بشظايا الرصاص الحي في اليد خلال اقتحام مدينة جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان الفلسطينيين.

اندلاع اشتباكات

ودوت صفارات الإنذار في مخيم جنين خلال الاقتحام، في حين اعتلت قوات من الجيش الإسرائيلي أسطح المنازل في المخيم واندلعت اشتباكات بين القوات المقتحمة ومقاومين وسمع دوي تفجيرات.

​​​​​​​وأسفرت العمليات العسكرية المتصاعدة للقوات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس الشرقية، وما يرافقها من مواجهات مع فلسطينيين عن 456 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة مستمرة أودت بحياة عشرات الأطفال، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.