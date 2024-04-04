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لإنقاذ أهلها من الجوع والقصف.. أكاديمية فلسطينية تعتصم في أشهر ميادين أمستردام (فيديو)

الأكاديمية الفلسطينية ملك يونس
الأكاديمية الفلسطينية ملك يونس
4/4/2024-|آخر تحديث: 4/4/202405:02 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تقف حاملة بعض الصور لملامح لم تألف المعاناة، بعد أن كانت آمنة مطمئنة في بيوتها، تروي قصصهم والحزن يعتصر قلبها، ولسانها يلهج بالحمد.

إنها الأكاديمية الفلسطينية الدكتورة ملك يونس أستاذة فيزياء النانو بالجامعة الإسلامية في غزة، التي تحاول إنقاذ أفراد عائلتها من أتون الحرب الإسرائيلية المشتعلة في القطاع، التي أودت بحياة الكثيرين، بمن فيهم شقيقها الذي استشهد وخلف وراءه أطفالا لا حول لهم ولا قوة.

نزحت بقية عائلتها من محيط مستشفى الشفاء نحو رفح بحثا عن ملاذ آمن، لكن القصف لا يزال يلاحقهم، والجوع يحاصرهم، والغلاء وشُحّ الخدمات والسلع الأساسية يضاعفان جحيم معاناتهم، فما كان منها إلا أن خرجت لتقف معتصمة في ميدان “دام سكوير” الشهير بالعاصمة الهولندية أمستردام، علها تلفت أنظار العالم إلى ما يقاسونه.

المصدر : الجزيرة مباشر