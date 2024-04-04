محمد نزال: هكذا يخدع نتنياهو أسر الأسرى لدى المقاومة (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال إنه لا يوجد حتى اللحظة أفق سياسي جديد للوصول إلى اتفاق بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف نزال في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن “نتنياهو يتهرب من التوقيع على اتفاق ويخدع أسر الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة”.

وجدد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تأكيده على أن نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار؛ لأنه يعرف جيدا أن ذلك يعني نهايته السياسية وخروجه من المشهد السياسي الإسرائيلي.

وقال إن التسريبات التي يتم إطلاقها من قبل جهات إعلامية إسرائيلية تابعة لنتنياهو تهدف إلى “إشغال الرأي العام الصهيوني بأن هناك مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى”.

وأضاف أن إرسال الوفود الإسرائيلية إلى الدوحة أو باريس أو القاهرة لا ينتظر منه أي شيء. وأن نتنياهو يستغل إرسال هذه الوفود بدون صلاحيات تذكر لامتصاص غضب أسر وعوائل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

وتابع نزال قائلا إن “المقاومة ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بشأن المفاوضات في ظل تعنت الاحتلال”.

وأضاف أن إسرائيل تعيش “حالة عزلة غير مسبوقة خاصة بعد قتل موظفي المطبخ المركزي العالمي”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد صرح بأن الحركة متمسكة بشروطها لوقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الشامل لجيش الاحتلال.

وأضاف هنية في خطاب ألقاه أمس الأربعاء، بمناسبة يوم القدس أن معركة طوفان الأقصى أسقطت كل الأوهام والأساطير التي صنعها العدو الصهيوني لنفسه، بحسب تعبيره.

وأكد هنية أن الغطاء الأمريكي هو ما أوصل العدوان الصهيوني إلى هذه الدرجة من الوحشية من خلال المشاركة معه، وتزويده بالأسلحة والقنابل والدعم المالي.