معاناة مرضى السرطان تتفاقم جراء استمرار الحرب على غزة (فيديو)

يعاني مرضى السرطان في قطاع غزة من نقص في العلاج والغذاء في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على عموم القطاع، كما يعانون من نقص في الرعاية الصحية بعد تدمير المستشفيات والمرافق الطبية والصحية.

وقال الفلسطيني ماهر يوسف، الذي يعاني من مرض السرطان إضافة إلى أمراض أخرى، إنه لم يتلق أي جرعة علاجية منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وأضاف يوسف أنه يعاني من سوء التغذية بسبب نقص الغذاء، مؤكدًا أنه قدم مرات عدة للحصول على تحويلة علاجية، لكن دون أي جدوى، وناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

ومن جانبه قال إياد سلامة، الذي يعاني من سرطان المعدة والغدد الليمفاوية، إن مرضه قد ازداد سوءًا بسبب عدم تلقيه العلاج.

كما أكدت ابنته أن والدها لم يتلق العلاج منذ بداية الحرب، مؤكدة أن وضعهم المعيشي سيء جدًا، حيث لا يستطيعون توفير مياه صالحة للشرب أو غذاء مناسب لوالدها، وناشدت الابنة كل من يستطيع مد يد العون مساعدة والدها لتلقي العلاج.

ويعاني قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من دمار كبير أصاب البنى التحتية في القطاع المحاصر، لا سيما مع الاستهداف المباشر للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، الأمر الذي أدى لخروج معظم المستشفيات عن الخدمة.