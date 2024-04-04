ممرضة ناجية من مجمع ناصر في غزة: الاحتلال أجبرنا على نزع الحجاب وعروا الذكور أمامنا (فيديو)

قالت بنان فياض، وهي إحدى الممرضات الناجيات من الهجوم الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة، إن جنود جيش الاحتلال أجبروا النساء على نزع الحجاب، كما أجبروا الرجال على نزع ملابسهم بالكامل.

وتضيف آخر ممرضة ناجية من المجمع الطبي إن القوات الإسرائيلية حاصرت المرضى والطواقم الطبية من أطباء وممرضين داخل المستشفى، بحيث لم يتمكنوا من انتشال جثث الشهداء التي “نهشتها الكلاب والقطط” أمام مباني المجمع الطبي.

كما ذكرت شهادتها على استهداف جيش الاحتلال المباشر بالرصاص الحي للمرضى والأطباء والممرضين والطواقم الطبية، لا سيما عند محاولاتهم الخروج لجلب الماء أو الغذاء أو إنقاذ الجرحى والمصابين، وكذلك عند خروجهم من مجمع ناصر عبر الطرق التي قال لهم الجيش الإسرائيلي إنها آمنة.

ويعاني قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من دمار كبير أصاب البنى التحتية في القطاع المحاصر، لا سيما مع الاستهداف المباشر للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، الأمر الذي أدى لخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، خاصة مع النقص الشديد في الإمكانيات البشرية واللوجستية والمعدات والأدوية.