شاهد: كتائب أبو علي مصطفى تستهدف مستوطنة كيسوفيم برشقة صاروخية

نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى-الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقطع “فيديو”، الخميس، يظهر استهداف مستوطنة “كيسوفيم” الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة برشقة صاروخية “ردًا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.

وفي مقطع “الفيديو” أيضًا، توعد عناصر الوحدة الصاروخية في كتائب الحركة الفلسطينية إسرائيل بالمزيد من العمليات والاستمرار في المقاومة.

واغتالت إسرائيل “أبو علي مصطفى”، في 27 أغسطس/آب 2001 عن طريق قصف مكتبه في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، إبان انتفاضة الأقصى التي اندلعت نهاية عام 2000.

وردًا على تصفيته، اغتالت الجبهة الشعبية وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2001.