على وقع الحرب.. ارتفاع جنوني بأسعار الماشية واللحوم في غزة (فيديو)

تسببت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتدمير شتى مجالات الحياة، كما ألقت بظلال ثقيلة على الوضع الاقتصادي، وبجانب الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي يعانيها السكان، فإن تأثيرات الحرب تعدت ذلك إلى القطاع الزراعي والحيواني بشكل خاص.

ويعاني تجار الماشية في غزة من صعوبة بالغة في الحصول على الأعلاف الكافية لتغذية الحيوانات وضمان صحتها ونموها الجيد، الأمر الذي أثر بشكل مباشر في القطاع الحيواني في القطاع بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الماشية بجانب التي بالكاد تتوفر.

الجزيرة مباشر التقت مجموعة من تجار الأغنام في رفح، حيث قال محمد عفانة إن المربين يضطرون الآن لعلف الماشية بالطحين والتبن بسبب عدم توافر الأعلاف، خاصة أعلاف التسمين، إضافة للارتفاع الشديد في أسعارها حيث وصل سعر كيس العلف إلى 300 شيكل (80 دولارًا) بعدما كان لا يتعدى 20 شيكلًا (5 دولارات) فقط قبل الحرب.

وأشار إلى أنه بعدما كان يمتلك في مزرعته ما لا يقل عن 400 رأس من الأغنام أصبح لا يملك إلا 20-30 رأسًا فقط، ما تسبب في الارتفاع الشديد في أسعار الماشية واللحوم نتيجة لعدم وجود بدائل، وعدم توفر الأعلاف.

أما التاجر محمد كوارع فأوضح أن عددًا كبيرًا من التجار قاموا ببيع أغنامهم لعدم قدرتهم على توفير الأعلاف، موضحًا أن معظم الماشية أصبحت هزيلة للغاية نتيجة لقلة الغذاء والمرعى بسبب الحرب.

من جانبه ذكر محمد شملخ أنهم كانوا يعلفون الخراف بالشعير والذرة والردة سابقًا، لكن الحال تغير الآن وأصبحوا يعتمدون فقط على الخبز والطحين والتبن، الأمر الذي أثر بشكل كبير في صحة الأغنام وأحجامها، مضيفًا أن الحرب تسببت بهلاك عدد كبير من الماشية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي العشوائي الذي طال كل شيء في غزة.

في السياق ذاته، اشتكى صلاح المدلل، وهو صاحب مبادرة خيرية لتوزيع اللحوم على الفقراء في رفح، من الارتفاع الشديد لأسعار اللحوم في غزة، نتيجة لعدم توفر المنتج الحيواني، وتعنت الاحتلال في إدخال المساعدات التي تعد الأعلاف من بينها، ما أجبر المواطنين على طهو الطعام من دون لحوم، كما كشف عن أن ارتفاع أسعار الماشية أثر بشكل كبير في عملهم كأصحاب مبادرات خيرية حيث كانوا يطعمون آلاف الأسر سابقًا، لكن ذلك لم يعد ممكنًا الآن.

وعبّر محمد أبو مصطفى أحد أهالي رفح عن حزنه الشديد لعدم قدرتهم على شراء اللحوم نتيجة للارتفاع الشديد في أسعارها، وأوضح أن الغالبية العظمى كانت تستطيع شراء اللحوم قبل الحرب، لكن الآن أصبح قلة فقط هم من يستطيعون ذلك، واختتم حديثه بتوجيه نداء للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل إدخال الماشية والأعلاف ضمن المساعدات القادمة للقطاع.